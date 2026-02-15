Visita del castillo en castellano Rue du Château Pau
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Visitas comentadas del castillo de Pau en castellano
Historia del castillo y los reyes de Navarra, recorrido por los apartamientos históricos. .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
