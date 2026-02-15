Visita del castillo en castellano Rue du Château Pau

Visita del castillo en castellano

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Visitas comentadas del castillo de Pau en castellano

Historia del castillo y los reyes de Navarra, recorrido por los apartamientos históricos. .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

