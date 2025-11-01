Visita guiada Bayona con sabor a chocolate Bayonne
Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tus papilas gustativas son las protagonistas de este recorrido en torno al chocolate.
Un viaje por la historia chocolatera de bayona, desde el siglo XVII hasta hoy, combinado de encuentros con chocolateros locales. La visita incluye una degustación. .
Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
