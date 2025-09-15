Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visita guiada Casco viejo Oficina de turismo Bayonne dimanche 28 décembre 2025.

Oficina de turismo 25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6.5 – 6.5 – 9.5 EUR

Début : 2025-12-28
fin : 2025-12-28

2025-12-28

Visita del casco viejo de Bayona, su castillo viejo, su catedral gótica, su claustro y sus calles antiguas.   .

Oficina de turismo 25 Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

