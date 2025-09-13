Visita guiada Casco viejo Oficina de turismo Bayonne
Visita guiada Casco viejo Oficina de turismo Bayonne vendredi 2 janvier 2026.
Visita guiada Casco viejo
Oficina de turismo 25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6.5 – 6.5 – 9.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02
fin : 2026-01-02
Date(s) :
2026-01-02
Visita del casco viejo de Bayona, su castillo viejo, su catedral gótica, su claustro y sus calles antiguas. .
Oficina de turismo 25 Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
Italiano :
