Visita guiada Casco viejo Oficina de turismo Bayonne
Visita guiada Casco viejo Oficina de turismo Bayonne mardi 11 août 2026.
Bayonne
Visita guiada Casco viejo
Oficina de turismo 25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Visita del casco viejo de Bayona, su castillo viejo, su catedral gótica, su claustro y sus calles antiguas. .
Oficina de turismo 25 Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Visita guiada Casco viejo
L’événement Visita guiada Casco viejo Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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