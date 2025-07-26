Visita guiada de la Chapelle Impériale en español Rue des Cent Gardes Biarritz
Visita guiada de la Chapelle Impériale en español Rue des Cent Gardes Biarritz samedi 20 décembre 2025.
Visita guiada de la Chapelle Impériale en español
Rue des Cent Gardes Chapelle Impériale Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Visita guiada en espanol de la Chapelle Impériale a través de los primeros pasos de Eugenia de Montijo en Biarritz en 1834. Del dominio imperial a los estilos hispano-morisco y romano-bizantino, esta joya de la arquitectura, única en la región, desvela sus secretos.
Punto de encuentro Chapelle Impériale, Rue des Cent Gardes
Duración 1h Imprescindible reservar .
Rue des Cent Gardes Chapelle Impériale Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
English : Visita guiada de la Chapelle Impériale en español
German : Visita guiada de la Chapelle Impériale en español
Italiano :
Espanol : Visita guiada de la Chapelle Impériale en español
L’événement Visita guiada de la Chapelle Impériale en español Biarritz a été mis à jour le 2025-07-24 par OT Biarritz