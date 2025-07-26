Visita guiada de la Chapelle Impériale en español Rue des Cent Gardes Biarritz

Visita guiada de la Chapelle Impériale en español

Visita guiada en espanol de la Chapelle Impériale a través de los primeros pasos de Eugenia de Montijo en Biarritz en 1834. Del dominio imperial a los estilos hispano-morisco y romano-bizantino, esta joya de la arquitectura, única en la región, desvela sus secretos.

Punto de encuentro Chapelle Impériale, Rue des Cent Gardes

Duración 1h Imprescindible reservar .

Rue des Cent Gardes Chapelle Impériale Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

