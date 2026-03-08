VISITA GUIADA DEL CENTRO HISTORIQUE DE BÉZIERS Béziers
place Gabriel Péri Béziers Hérault
Tarif : – –
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
2026-04-02
Recorren por las calles y plazas para descubrir los sitios, lors personajes y las tradiciones mas importantes de Béziers Allées Paul Riquet, Teatro, mercado cubierto, Saint-Aphrodise …
Es necesario reservar. .
place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
