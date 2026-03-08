VISITA GUIADA LAS 9 ESCLUSAS DE FONSERANES Béziers
Rue du Canal Royal Béziers Hérault
Es la obra más impresionante del Canal du Midi: 8 cuencas, 9 esclusas y 25 m de desnivel, construidas por Riquet en el siglo XVII, con medio millón de visitantes anuales.
VISITA GUIADA EN ESPANOL
Es la estructura principal mas impresionante del Canal du Midi con sus 8 cuencas, 9 esclusas y 25 metros de desnivel. Construidas en el siglo VII por Riquet, un visionario y perseverante natural de Béziers, dieron fama a este antiguo Canal Real y atraen a medio millón de visitantes al ano.
Aparcamiento del sitio incluido en el billete.
Es necesario reservar. .
Rue du Canal Royal Béziers 34500 Hérault Occitanie
