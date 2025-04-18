VISITA GUIADA LAS 9 ESCLUSAS DE FONSERANES DEL CANAL DU MIDI Béziers
VISITA GUIADA LAS 9 ESCLUSAS DE FONSERANES DEL CANAL DU MIDI
chemin du canal royal Béziers Hérault
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-04-18
fin : 2025-04-18
2025-04-18 2025-12-06
Es la estructura principal mas impresionante del Canal du Midi con sus 8 cuencas, 9 esclusas y 25 metros de desnivel. Construidas en el siglo VII por Riquet, un visionario y perseverante natural de Béziers, dieron fama a este antiguo Canal Real y atraen a medio millón de visitantes al ano.
VISITA GUIADA EN ESPANOL
Aparcamiento del sitio incluido en el billete.
Es necesario reservar. .
chemin du canal royal Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
English :
German :
Italiano :
È la struttura principale più imponente del Canal du Midi con le sue 8 cuencas, 9 esclusas e 25 metri di dislivello. Costruite nel VII secolo da Riquet, un visionario e perseverante nativo di Béziers, hanno dato fama all’antico Canal Real e attirano circa mille visitatori all’anno.
Espanol :
Es la estructura principal más impresionante del Canal du Midi con sus 8 cuencas, 9 esclusas y 25 metros de desnivel. Construidas en el siglo VII por Riquet, un visionario y perseverante nativo de Béziers, dieron fama al antiguo Canal Real y atraen a unos mil visitantes al año.
