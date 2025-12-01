Visita guiada Luces de Biarritz Office de Tourisme Biarritz
Visita guiada Luces de Biarritz Office de Tourisme Biarritz vendredi 26 décembre 2025.
Visita guiada Luces de Biarritz
Office de Tourisme 1 Square d’Ixelles Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26
Estas Navidades, la Oficina de Turismo de Biarritz propone una visita guiada nocturna en español.
Un paseo de 2 km al anochecer desde el Hôtel du Palais hasta el Rocher de la Vierge, pasando por la Grande Plage y el Port des Pêcheurs.
A medida que se encienden las luces, descubra la historia de la ciudad a través de los temas de la caza de ballenas, los diseñadores de moda, las cabezas coronadas y el nacimiento del surf en la costa del Biarrote.
Punto de encuentro y salida Square d’Ixelles en la Oficina de Turismo.
Llegada al Rocher de la Vierge.
Duración: 1h30 .
Office de Tourisme 1 Square d’Ixelles Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
English : Visita guiada Luces de Biarritz
German : Visita guiada Luces de Biarritz
Italiano :
Espanol : Visita guiada Luces de Biarritz
L’événement Visita guiada Luces de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2025-09-27 par OT Biarritz