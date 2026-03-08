VISITA GUIADA ¡SABOREE BÉZIERS! Béziers

place Gabriel Péri Béziers Hérault

Tarif : – –

Début : 2026-04-04
2026-04-04

Aproveche una visita gastronómica para descubrir el rico patrimonio y la gastronomía de la ciudad.
VISITA GUIADA EN ESPANOL
Es necesario reservar.   .

place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36  accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

