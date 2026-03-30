Visit’apéro A la découverte d’une église de faubourg l’église de Saint Aignan à Chaumont

Office de Tourisme de Chaumont Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Tout public

L’Agence d’Attractivité de la Haute-Marne et son antenne de Chaumont, organise une visit’ apéro.

A l’approche des Fêtes de Pâques, un guide conférencier de l’Agence d’Attractivité vous proposera de partir à la découverte d’un joyau religieux de la Cité Chaumontaise l’Eglise de St Aignan.

Cette visite inédite vous permettra de découvrir l’architecture de cette petite église de faubourg datant du 12ème siècle et son mobilier particulièrement intéressant marqué par le sculpteur J.B. Bouchardon.

A l’issue de cette visite, un panel de produits sur la thématique de Pâques vous sera proposé à la dégustation.

Un moment convivial assuré à partager.

Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme de Chaumont Avenue du Général de Gaulle (face gare SNCF) ou à l’accueil des Offices de Tourisme de Bourbonne-les-Bains, Joinville et Langres, antennes de l’Agence d’Attractivité.

Le lieu du RDV vous sera communiqué lors de votre inscription. .

Office de Tourisme de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visit’apéro A la découverte d’une église de faubourg l’église de Saint Aignan à Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-03-25 par Antenne de Chaumont