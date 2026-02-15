¡ Visitas comentadas del castillo en castellano ! Rue du Château Pau

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

2026-04-03

Visitas comentadas del castillo de Pau en castellano
Historia del castillo y los reyes de Navarra, recorrido por los apartamientos históricos   .

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

