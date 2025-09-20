Visite 100% accessible de l’hôtel de ville de Roubaix Roubaix

Visite 100% accessible de l’hôtel de ville de Roubaix

17 Grand Place Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:30:00

2025-09-20

Symbole de la puissance industrielle de Roubaix au début du 20e siècle, l’hôtel de ville impressionne par son architecture monumentale. Inauguré en 1911, il est le témoin d’une ville en plein essor. Une visite guidée 100 % accessible aux personnes en situation de handicap vous permet de découvrir ses décors et ses salles emblématiques.

17 Grand Place Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

A symbol of Roubaix?s industrial power at the beginning of the 20th century, the town hall impresses with its monumental architecture. Inaugurated in 1911, it bears witness to a booming city. A guided tour, 100% accessible to people with disabilities, allows you to discover its decor and emblematic rooms.

German :

Das Rathaus ist ein Symbol für die industrielle Macht von Roubaix zu Beginn des 20. Jahrhunderts und beeindruckt durch seine monumentale Architektur. Es wurde 1911 eingeweiht und ist das Zeugnis einer aufstrebenden Stadt. Eine Führung, die zu 100 % für Menschen mit Behinderungen zugänglich ist, zeigt Ihnen die Dekoration und die symbolträchtigen Räume.

Italiano :

Simbolo della potenza industriale di Roubaix all’inizio del XX secolo, il municipio colpisce per la sua architettura monumentale. Inaugurato nel 1911, è testimone di una città in piena espansione. Partecipate a una visita guidata dell’edificio, accessibile al 100% alle persone con disabilità, e scoprite il suo arredamento e le sue sale emblematiche.

Espanol :

Símbolo de la potencia industrial de Roubaix a principios del siglo XX, el ayuntamiento impresiona por su arquitectura monumental. Inaugurado en 1911, es testigo de una ciudad en plena expansión. Realice una visita guiada por el edificio, 100% accesible para personas con discapacidad, y descubra su decoración y sus salas emblemáticas.

