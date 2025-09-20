Visite 100 ans de la Salle des Fêtes Montargis

Visite 100 ans de la Salle des Fêtes Montargis samedi 20 septembre 2025.

Visite 100 ans de la Salle des Fêtes

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Gratuit

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20

Visite animé par Michel PONTAILLIER, architecte de la rénovation de la Salle des Fêtes. Rendez-vous dans le hall d’entrée, places limités, inscriptions auprès de l’Office de Tourisme. .

+33 2 38 98 00 87

English :

100th anniversary of the Salle des Fêtes

German :

Besuch 100 Jahre Salle des Fêtes

Italiano :

Tour del 100° anniversario della Salle des Fêtes

Espanol :

Visita del centenario de la Sala de Fiestas

