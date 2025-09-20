Visite 100 ans de la Salle des Fêtes Montargis

Visite 100 ans de la Salle des Fêtes

Visite 100 ans de la Salle des Fêtes Montargis samedi 20 septembre 2025.

Visite 100 ans de la Salle des Fêtes

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :
2025-09-20

Visite 100 ans de la Salle des Fêtes
Visite animé par Michel PONTAILLIER, architecte de la rénovation de la Salle des Fêtes. Rendez-vous dans le hall d’entrée, places limités, inscriptions auprès de l’Office de Tourisme.   .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87 

English :

100th anniversary of the Salle des Fêtes

German :

Besuch 100 Jahre Salle des Fêtes

Italiano :

Tour del 100° anniversario della Salle des Fêtes

Espanol :

Visita del centenario de la Sala de Fiestas

L’événement Visite 100 ans de la Salle des Fêtes Montargis a été mis à jour le 2025-09-05 par OT MONTARGIS