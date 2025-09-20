Visite 100 ans de la Salle des Fêtes Montargis
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
2025-09-20
Visite animé par Michel PONTAILLIER, architecte de la rénovation de la Salle des Fêtes. Rendez-vous dans le hall d’entrée, places limités, inscriptions auprès de l’Office de Tourisme. .
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87
English :
100th anniversary of the Salle des Fêtes
German :
Besuch 100 Jahre Salle des Fêtes
Italiano :
Tour del 100° anniversario della Salle des Fêtes
Espanol :
Visita del centenario de la Sala de Fiestas
