VISITE 123 NATURE Balade thermique

Dans le secteur de Montbéliard (adresse communiquée après la réservation) Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 18:00:00

fin : 2025-12-11 20:00:00

Date(s) :

2025-12-11

À la nuit tombée, un conseiller France Rénov’ muni d’une caméra thermique vous proposera une balade pour visualiser les déperditions de chaleur des bâtiments et apportera des conseils sur les solutions à mettre en place avec 123Nature et Gaïa Energies le jeudi 11 décembre de 18h à 20h.

Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme (03 81 94 45 60)

Réservé aux adultes. Durée 2 h

Rendez-vous à 18h dans le secteur de Montbéliard (adresse communiquée après la réservation). .

Dans le secteur de Montbéliard (adresse communiquée après la réservation) Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté damassine@agglo-montbeliard.fr

English : VISITE 123 NATURE Balade thermique

German : VISITE 123 NATURE Balade thermique

Italiano :

Espanol :

L’événement VISITE 123 NATURE Balade thermique Montbéliard a été mis à jour le 2025-02-17 par DOUBS TOURISME