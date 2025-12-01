VISITE 123 NATURE Balade thermique Montbéliard
Dans le secteur de Montbéliard (adresse communiquée après la réservation) Montbéliard Doubs
Début : 2025-12-11 18:00:00
fin : 2025-12-11 20:00:00
2025-12-11
À la nuit tombée, un conseiller France Rénov’ muni d’une caméra thermique vous proposera une balade pour visualiser les déperditions de chaleur des bâtiments et apportera des conseils sur les solutions à mettre en place avec 123Nature et Gaïa Energies le jeudi 11 décembre de 18h à 20h.
Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme (03 81 94 45 60)
Réservé aux adultes. Durée 2 h
Rendez-vous à 18h dans le secteur de Montbéliard (adresse communiquée après la réservation). .
