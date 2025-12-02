Visite 360° -22,7°C, une expérience musicale et polaire de Jan Kounen Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Visite 360° -22,7°C, une expérience musicale et polaire de Jan Kounen

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Vendredi 2025-12-02 15:00:00

2025-12-05 17:30:00

2025-12-02

À la Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° -22,7°C, une expérience musicale et polaire de Jan Kounen grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations et bien plus

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English: At Micro-Folie Jonzac, enjoy a 360° experience -22.7°C, a musical and polar experience by Jan Kounen thanks to the virtual reality headset in a selection of content such as documentaries, shows, explorations and much more

German: Erleben Sie in der Micro-Folie Jonzac das 360°-Erlebnis -22,7°C, eine musikalische und polare Erfahrung von Jan Kounen mit dem Virtual-Reality-Headset in einer Auswahl von Inhalten wie Dokumentationen, Shows, Erkundungen und vielem mehr

Italiano: Alla Micro-Folie Jonzac, godetevi l'esperienza a 360° -22.7°C, un'esperienza musicale e polare di Jan Kounen grazie alle cuffie per la realtà virtuale in una selezione di contenuti come documentari, spettacoli, esplorazioni e molto altro

Espanol: En la Micro-Folie Jonzac, disfrute de una experiencia de 360° -22,7°C, una experiencia musical y polar de Jan Kounen gracias a los cascos de realidad virtual en una selección de contenidos como documentales, espectáculos, exploraciones y mucho más

