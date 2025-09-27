Visite 360° « Âme de danseuse » Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Visite 360° « Âme de danseuse » Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac samedi 27 septembre 2025.
Visite 360° « Âme de danseuse »
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 16:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
Date(s) :
2025-09-27 2025-10-09
Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° « Âme de musicienne » grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations, et plus encore…
.
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
English :
At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360° « Soul of a Musician » experience using virtual reality headsets in a selection of content including documentaries, shows, explorations and more…
German :
Im digitalen Museum Micro-Folie Jonzac erleben Sie die 360°-Erfahrung « Seele einer Musikerin » mithilfe eines Virtual-Reality-Headsets in einer Auswahl von Inhalten wie Dokumentationen, Aufführungen, Erkundungen und mehr…
Italiano :
Al museo digitale Micro-Folie Jonzac, godetevi un’esperienza a 360° di « anima di musicista » utilizzando una cuffia di realtà virtuale in una selezione di contenuti che comprende documentari, spettacoli, esplorazioni e altro ancora…
Espanol :
En el museo digital Micro-Folie Jonzac, disfrute de una experiencia « alma de músico » en 360° utilizando un casco de realidad virtual en una selección de contenidos que incluye documentales, espectáculos, exploraciones…
L’événement Visite 360° « Âme de danseuse » Jonzac a été mis à jour le 2025-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac