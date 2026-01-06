Visite 360° Aux portes de l’Espace Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Visite 360° Aux portes de l’Espace

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° Aux portes de l’Espace grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations, et plus encore…



Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360° experience At the Gates of Space thanks to virtual reality headsets in a selection of content including documentaries, shows, explorations and more…



