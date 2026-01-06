Visite 360° Le Moine au bord de mer de Caspar David Friedrich Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Visite 360° Le Moine au bord de mer de Caspar David Friedrich

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-24 15:00:00

fin : 2026-02-27 17:30:00

Date(s) :

2026-02-24

À la Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° Le Moine au bord de mer de Caspar David Friedrich grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations, et plus encore…

.

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Micro-Folie Jonzac, enjoy a 360° experience of Caspar David Friedrich’s Monk by the Sea with a virtual reality headset in a selection of content including documentaries, shows, explorations and more…

L’événement Visite 360° Le Moine au bord de mer de Caspar David Friedrich Jonzac a été mis à jour le 2026-01-06 par Offices de Tourisme de Jonzac