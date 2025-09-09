Visite 360° « Le Soleil de Edvard Munch » Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Visite 360° « Le Soleil de Edvard Munch »

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-09-09 15:00:00

fin : 2025-09-12 18:30:00

2025-09-09 2025-09-12

À la Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° « Le Soleil de Edvard Munch » grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations, et plus encore…

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English :

At Micro-Folie Jonzac, enjoy a 360° experience of « Edvard Munch’s Sun » with a virtual reality headset in a selection of content including documentaries, shows, explorations and more…

German :

In der Micro-Folie Jonzac erleben Sie die 360°-Erfahrung « Die Sonne von Edvard Munch » mit einem Virtual-Reality-Headset in einer Auswahl von Inhalten wie Dokumentationen, Shows, Erkundungen und mehr…

Italiano :

Alla Micro-Folie Jonzac, godetevi un’esperienza a 360° del « Sole di Edvard Munch » con un paio di cuffie per la realtà virtuale in una selezione di contenuti che comprende documentari, spettacoli, esplorazioni e altro ancora…

Espanol :

En la Micro-Folie Jonzac, disfrute de una experiencia de 360° del « Sol de Edvard Munch » con unos auriculares de realidad virtual en una selección de contenidos que incluye documentales, espectáculos, exploraciones…

