Visite 360° « Les Ménines de Vélasquez » Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Visite 360° « Les Ménines de Vélasquez » Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac mardi 23 septembre 2025.
Visite 360° « Les Ménines de Vélasquez »
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Début : 2025-09-23 16:00:00
fin : 2025-09-26 18:30:00
2025-09-23 2025-09-26
Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° « Les Ménines de Vélasquez » grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations, et plus encore…
+33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
English :
At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360° experience of « Les Ménines de Vélasquez » thanks to the virtual reality headset in a selection of content such as documentaries, shows, explorations, and more…
German :
Im digitalen Museum Micro-Folie Jonzac erleben Sie das 360°-Erlebnis « Les Menines de Velasquez » mit einem Virtual-Reality-Headset in einer Auswahl von Inhalten wie Dokumentarfilmen, Shows, Erkundungen und mehr…
Italiano :
Al museo digitale Micro-Folie Jonzac, godetevi un’esperienza a 360° di « Les Ménines de Vélasquez » grazie alle cuffie per la realtà virtuale in una selezione di contenuti che comprende documentari, spettacoli, esplorazioni e molto altro…
Espanol :
En el museo digital Micro-Folie Jonzac, disfrute de una experiencia de 360° de « Les Ménines de Vélasquez » gracias al casco de realidad virtual en una selección de contenidos que incluye documentales, espectáculos, exploraciones y mucho más…
