Visite 360° « Les Ménines de Vélasquez » Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac mardi 23 septembre 2025.

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-09-23 16:00:00

fin : 2025-09-26 18:30:00

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° « Les Ménines de Vélasquez » grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations, et plus encore…

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English :

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360° experience of « Les Ménines de Vélasquez » thanks to the virtual reality headset in a selection of content such as documentaries, shows, explorations, and more…

German :

Im digitalen Museum Micro-Folie Jonzac erleben Sie das 360°-Erlebnis « Les Menines de Velasquez » mit einem Virtual-Reality-Headset in einer Auswahl von Inhalten wie Dokumentarfilmen, Shows, Erkundungen und mehr…

Italiano :

Al museo digitale Micro-Folie Jonzac, godetevi un’esperienza a 360° di « Les Ménines de Vélasquez » grazie alle cuffie per la realtà virtuale in una selezione di contenuti che comprende documentari, spettacoli, esplorazioni e molto altro…

Espanol :

En el museo digital Micro-Folie Jonzac, disfrute de una experiencia de 360° de « Les Ménines de Vélasquez » gracias al casco de realidad virtual en una selección de contenidos que incluye documentales, espectáculos, exploraciones y mucho más…

