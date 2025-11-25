Visite 360° Les Nymphéas de Claude Monet Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Visite 360° Les Nymphéas de Claude Monet

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-11-25 15:00:00

fin : 2025-11-28 18:00:00

2025-11-25

À la Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° Les Nymphéas de Claude Monet grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations, et plus encore…



Durée 6 minutes

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English :

At Micro-Folie Jonzac, enjoy a 360° experience of Claude Monet’s Les Nymphéas with a virtual reality headset in a selection of content including documentaries, shows, explorations and more…



Duration: 6 minutes

German :

Erleben Sie in der Micro-Folie Jonzac das 360°-Erlebnis Les Nymphéas de Claude Monet mit einem Virtual-Reality-Headset in einer Auswahl von Inhalten wie Dokumentationen, Shows, Erkundungen und mehr…



Dauer: 6 Minuten

Italiano :

Alla Micro-Folie Jonzac, godetevi un’esperienza a 360° di Les Nymphéas di Claude Monet grazie a cuffie per la realtà virtuale in una selezione di contenuti che comprende documentari, spettacoli, esplorazioni e molto altro…



Durata: 6 minuti

Espanol :

En la Micro-Folie Jonzac, disfrute de una experiencia de 360° de Les Nymphéas de Claude Monet gracias a los auriculares de realidad virtual en una selección de contenidos que incluye documentales, espectáculos, exploraciones y mucho más…



Duración: 6 minutos

