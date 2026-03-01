Visite 360° Notre-Dame de Paris Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Visite 360° Notre-Dame de Paris

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Début : Vendredi 2026-03-31 15:00:00

fin : 2026-04-03 18:00:00

2026-03-31

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° Notre-Dame de Paris grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations, et plus encore…



Durée 6 minutes

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English : Visite 360° Notre-Dame de Paris

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360° Notre-Dame de Paris experience with a virtual reality headset in a selection of content including documentaries, shows, explorations and more…



Duration: 6 minutes

