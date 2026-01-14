Visite 360 ° Notre dame de Paris (Micro-Folie) Bibliothèque municipale Goulebenèze Montlieu-la-Garde
Visite 360 ° Notre dame de Paris (Micro-Folie) Bibliothèque municipale Goulebenèze Montlieu-la-Garde mercredi 4 mars 2026.
Visite 360 ° Notre dame de Paris (Micro-Folie)
Bibliothèque municipale Goulebenèze 26 bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
Date(s) :
2026-03-04
La micro-folie des 3 monts en haute-saintonge vous propose
de vivre une expérience à 360° Notre-Dame de Paris
.
Bibliothèque municipale Goulebenèze 26 bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La micro-folie des 3 monts en haute-saintonge offers you
a 360° Notre-Dame de Paris experience
L’événement Visite 360 ° Notre dame de Paris (Micro-Folie) Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-14 par Offices de Tourisme de Jonzac