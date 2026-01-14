Visite 360 ° Notre dame de Paris (Micro-Folie) Bibliothèque municipale Goulebenèze Montlieu-la-Garde

Visite 360 ° Notre dame de Paris (Micro-Folie)

Bibliothèque municipale Goulebenèze 26 bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-04

La micro-folie des 3 monts en haute-saintonge vous propose

de vivre une expérience à 360° Notre-Dame de Paris

.

Bibliothèque municipale Goulebenèze 26 bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La micro-folie des 3 monts en haute-saintonge offers you

a 360° Notre-Dame de Paris experience

L’événement Visite 360 ° Notre dame de Paris (Micro-Folie) Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-14 par Offices de Tourisme de Jonzac