Visite 360° « Paul Gauguin » Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac mardi 30 septembre 2025.

Début : 2025-09-30 16:00:00

fin : 2025-09-30 18:30:00

2025-09-30 2025-10-03

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° « Paul Gauguin » grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations, et plus encore…

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English :

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360° « Paul Gauguin » experience using virtual reality headsets in a selection of content including documentaries, shows, explorations and more…

German :

Im digitalen Museum Micro-Folie Jonzac erleben Sie das 360°-Erlebnis « Paul Gauguin » mit einem Virtual-Reality-Headset in einer Auswahl von Inhalten wie Dokumentationen, Shows, Erkundungen und mehr…

Italiano :

Al museo digitale Micro-Folie Jonzac, godetevi un’esperienza « Paul Gauguin » a 360° utilizzando una cuffia per la realtà virtuale in una selezione di contenuti che comprende documentari, spettacoli, esplorazioni e altro ancora…

Espanol :

En el museo digital Micro-Folie Jonzac, disfrute de una experiencia « Paul Gauguin » en 360° utilizando un casco de realidad virtual en una selección de contenidos que incluye documentales, espectáculos, exploraciones…

L’événement Visite 360° « Paul Gauguin » Jonzac a été mis à jour le 2025-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac