Visite 360° Pompéi Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Visite 360° Pompéi

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-11-18 15:00:00

fin : 2025-11-21 18:00:00

2025-11-18

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° Pompéi grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations, et plus encore…



Durée 8 minutes

.

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English :

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360° Pompeii experience with a virtual reality headset in a selection of content including documentaries, shows, explorations and more…



Duration: 8 minutes

German :

Im digitalen Museum Micro-Folie Jonzac erleben Sie das 360°-Erlebnis Pompeji mit einem Virtual-Reality-Headset in einer Auswahl von Inhalten wie Dokumentationen, Shows, Erkundungen und mehr…



Dauer: 8 Minuten

Italiano :

Al museo digitale Micro-Folie Jonzac, godetevi un’esperienza Pompei a 360° utilizzando una cuffia per la realtà virtuale in una selezione di contenuti che comprende documentari, spettacoli, esplorazioni e molto altro…



Durata: 8 minuti

Espanol :

En el museo digital Micro-Folie Jonzac, disfrute de una experiencia Pompeya en 360° utilizando un casco de realidad virtual en una selección de contenidos que incluye documentales, espectáculos, exploraciones…



Duración: 8 minutos

