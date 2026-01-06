Visite 360° Teotihuacan Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Visite 360° Teotihuacan Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac mardi 3 février 2026.
Visite 360° Teotihuacan
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Début : Vendredi 2026-02-03 15:00:00
fin : 2026-02-06 17:30:00
2026-02-03
Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° Teotihuacan grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations, et plus encore…
Durée 11 minutes
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
English :
At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360° Teotihuacan experience using virtual reality headsets in a selection of content including documentaries, shows, explorations and more…
Duration: 11 minutes
