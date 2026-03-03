Visite 6-12 ans. En famille l’Art déco, c’est beau ! Limoges
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-15
2026-04-08 2026-04-15
Venez explorer les détails cachés dans l’architecture du centre-ville. Un livret-jeux vous accompagnera durant cette découverte.
– Visite de 1h30
– Les parents sont conviés à l’atelier (limite de 2 accompagnateurs) et ne paient pas.
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur notre site web
– Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
