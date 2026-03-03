Visite à 3 voix au coeur des arènes d’Aire sur Adour allées de l’adour Aire-sur-l’Adour

Visite à 3 voix au coeur des arènes d’Aire sur Adour

Visite à 3 voix au coeur des arènes d’Aire sur l’Adour, Raphaël vous explique la tauromachie, Sandrine l’architecture des arènes et Camille la course landaise quoi demander de plus ?

Vous voulez être incollable sur le monde taurin alors ce rdv est fait pour vous l’occasion VIP de rentrer voir les corrals, la chapelle et d’être au coeur de la piste pour ressentir le sable !

Inscription à l’OT au 05.58.71.64.70, participation demandée de 3€/personne et gratuit jusqu’à 10 ans inclus .

