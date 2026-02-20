Visite à 3 voix: visite multisensorielle Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes
Visite à 3 voix: visite multisensorielle Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes dimanche 5 avril 2026.
Visite à 3 voix: visite multisensorielle
Cour de la forteresse 1 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Une expérience immersive à travers un dialogue entre la médiation du patrimoine et la médiation animale.
Les visiteurs sont accueillis par un guide un peu spécial Entisar, pur-sang arabe, pour découvrir ou redécouvrir l’histoire du château et le rôle du cheval du Moyen Âge à nos jours. Le cheval, patrimoine vivant, devient à la fois le sujet et le support de médiation.
Animation qui s’inscrit dans le cadre du mois Tourisme & Handicap et en partenariat avec l’association Reprends les rênes
Places limitées, sur inscription. .
Cour de la forteresse 1 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00
