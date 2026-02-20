Visite à 3 voix: visite multisensorielle Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes

Visite à 3 voix: visite multisensorielle

Cour de la forteresse 1 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Une expérience immersive à travers un dialogue entre la médiation du patrimoine et la médiation animale.

Les visiteurs sont accueillis par un guide un peu spécial Entisar, pur-sang arabe, pour découvrir ou redécouvrir l’histoire du château et le rôle du cheval du Moyen Âge à nos jours. Le cheval, patrimoine vivant, devient à la fois le sujet et le support de médiation.

Animation qui s’inscrit dans le cadre du mois Tourisme & Handicap et en partenariat avec l’association Reprends les rênes

Places limitées, sur inscription. .

Cour de la forteresse 1 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite à 3 voix: visite multisensorielle Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons