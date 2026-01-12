Visite à Bordeaux Arès
Visite à Bordeaux
Arès Gironde
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
2026-04-02
Visite du Musée des Douanes à 11h.
Tout public Payant 9€.
Renseignements au 06 08 13 53 70
Lieu Bordeaux (33). .
Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70 cultureloisirsares@free.fr
