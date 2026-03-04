Visite « À chaque objet sa musique », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Visite « À chaque objet sa musique » Dimanche 22 mars, 15h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

8€ / 5€ / 3€

Pour la deuxième année consécutive, la journée des Musiques Anciennes sera l’occasion de découvrir quelques objets précieux à travers le contexte musical qui les a vu naître. Une visite entrecoupée d’extraits musicaux pour les curieux et mélomanes.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l'une des plus belles collections d'arts graphiques et d'arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d'horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Une visite pour les curieux et curieuse à l'oreille musicale