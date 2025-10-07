Visite à deux musées Chronographe (Le) Rezé

Visite à deux musées Chronographe (Le) Rezé samedi 13 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Compris dans le billet d’entrée Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Alors que Le Chronographe rouvre ses portes et que le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes ferme pour rénovation, les deux équipes s’unissent pour vous proposer des expériences de visites partagées. Autant d’invitations à explorer ces paysages investis par l’homme depuis des millénaires, mais où la biodiversité minérale, végétale et animale est partout.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr