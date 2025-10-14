Visite à deux musées Le Chronographe Rezé

Visite à deux musées 13 décembre 2025 et 7 février 2026 Le Chronographe Loire-Atlantique

Début : 2025-12-13T15:00:00+01:00 – 2025-12-13T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-07T15:00:00+01:00 – 2026-02-07T16:00:00+01:00

Alors que Le Chronographe rouvre ses portes et que le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes ferme pour rénovation, les deux équipes s’unissent pour vous proposer des expériences de visites partagées. Autant d’invitations à explorer ces paysages investis par l’homme depuis des millénaires, mais où la biodiversité minérale, végétale et animale est partout.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

