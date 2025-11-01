Visite à deux musées LSF Le Chronographe Rezé

Visite à deux musées LSF Samedi 7 février 2026, 15h00 Le Chronographe Loire-Atlantique

Compris dans le billet d’entrée.

Début : 2026-02-07T15:00:00 – 2026-02-07T16:00:00

Ceci n’est pas qu’un paysage !, la nouvelle exposition temporaire du Chronographe vous propose d’explorer cette notion de paysage sous différentes perspectives : archéologique, naturaliste et artistique.

Alors que le Chronographe vient de rouvrir ses portes et que le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes les ferme le temps de sa rénovation, les deux équipes s’unissent pour vous proposer des expériences de visites partagées.

Autant d’invitations à explorer ces paysages investis par l’homme depuis des millénaires, mais où la biodiversité minérale, végétale et animale est partout.

Suivez deux médiateurs, du Chronographe et du Muséum d’Histoire Naturelle, pendant 1h pour découvrir l’un des aspects de l’exposition.

Cette visite est traduite en LSF.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

