Visite à deux voix au cœur du Volcan Le Volcan Le Havre

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-07 11:00:00
2026-02-07
Le Pays d’art et d’histoire et Le Volcan s’associent pour vous proposer la visite d’une oeuvre majeure d’Oscar Niemeyer.
Découvrez, en compagnie d’un guide-conférencier expert en architecture et d’une médiatrice du Volcan, les secrets de ce lieu patrimonial atypique, ceux qui le font vivre et ce qui s’y crée…
Durée 1h30 .
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
