Visite à deux voix au Musée Ziem – Ferrières Martigues, 24 mai 2025 09:30, Martigues.

Bouches-du-Rhône

Visite commentée à deux voix dans le cadre de Pop’Histoire de l’exposition « Voyages, relier le monde », visible du 17 mai au 1er octobre 2025. En centre-ville de Martigues, quartier de Ferrières. Entrée gratuite.

Dans le cadre du festival Pop’Histoire, Céline Laudin (directrice du musée Ziem) et Jonathan Devogelaere (archéologue, responsable des archives du sol) vous convient à une visite commentée inédite.



Dialoguant entre peintures, dessins, affiches, photographie naissante ou plus contemporaine, mobilier archéologique et carnets de croquis, cette nouvelle présentation réunit 200 œuvres issues des collections du musée.

Nous suivrons les traces de l’artiste-voyageur Félix Ziem et des peintres tels Francis Picabia, Raoul Dufy ou André Derain.



Ce nouveau parcours permet également de mettre en lumière des artistes méconnus comme René Seyssaud ou David Dellepiane ainsi que des œuvres inédites ou peu présentées. .

Ferrières Boulevard du 14 juillet

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 41 39 60 musee@ville-martigues.fr

English :

Two-way guided tour as part of the Pop Histoire exhibition ‘Voyages, relier le monde’, on show from 17 May to 1 October 2025. In the Ferrières district of Martigues town centre. Free admission.

German :

Kommentierte Führung mit zwei Stimmen im Rahmen der Pop Histoire der Ausstellung „Voyages, relier le monde“, die vom 17. Mai bis zum 1. Oktober 2025 zu sehen ist. Im Stadtzentrum von Martigues, Viertel Ferrières. Freier Eintritt.

Italiano :

Visita guidata a doppio senso nell’ambito della mostra « Voyages, relier le monde » di Pop?Histoire, in programma dal 17 maggio al 1° ottobre 2025. Nel quartiere Ferrières del centro di Martigues. Ingresso libero.

Espanol :

Visita guiada de ida y vuelta en el marco de la exposición Pop Histoire Voyages, relier le monde , del 17 de mayo al 1 de octubre de 2025. En el barrio de Ferrières, en el centro de Martigues. Entrada gratuita.

