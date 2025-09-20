Visite à deux voix de la caserne Parking de Circa Auch

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

En 1776, la Ville d’Auch acquiert une maison route de Roquelaure et l’aménage en caserne. Elle permet d’accueillir les soldats et leurs chevaux qui n’avaient alors pas de garnison fixe. Progressivement, l’ensemble couvre jusqu’à 13,6 ha.

En compagnie d’un guide du Pays d’art et d’histoire et de David Larée, directeur des services techniques de la Ville d’Auch, découvrez l’histoire et l’architecture singulière de cet ancien quartier de cavalerie ainsi que le projet d’aménagement du site et les travaux en cours. Quel est le futur envisagé pour cet ensemble patrimonial ?

