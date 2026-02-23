Visite à deux voix de l’exposition Hubert Robert & Fragonard. Le sentiment de la nature et table ronde Composer avec la Nature Musée de Valence Valence

Visite à deux voix de l’exposition Hubert Robert & Fragonard. Le sentiment de la nature et table ronde Composer avec la Nature

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 EUR

Ajouter le prix d’entrée en musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-04-25 15:30:00

2026-04-25 19:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Depuis le Néolithique, l’être humain a exploité et complètement transformé son environnement, au point que l’idée d’une nature libre de l’influence humaine semble appartenir au domaine du mythe.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Since the Neolithic era, human beings have exploited and completely transformed their environment, to the point where the idea of nature free from human influence seems to belong to the realm of myth.

