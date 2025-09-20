Visite à deux voix du théâtre Piccolo Théâtre piccolo Chalon-sur-Saône

Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mardi 10 septembre à 10h au vendredi 19 septembre à 12h45.

2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez ce théâtre à l’italienne édifié en 1776 lors d’une visite à deux voix par un guide-conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et un agent du Conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon.

Théâtre piccolo 34 rue aux Fèvres, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385931598 http://www.chalon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}] Construction en 1778 sur des plans dressés par E. Gauthey. Restauration du théâtre en 1885-1886 : vestibule, grand escalier, foyer, salle et son décor.

