Visite à deux voix : La cité-jardin de la Muette à Drancy, de l’utopie moderne à la tragédie (1930-1945)., Mémorial de la Shoah de Drancy, Drancy

Informations pratiques

Visite à deux voix : La cité-jardin de la Muette à Drancy, de l’utopie moderne à la tragédie (1930-1945). Dimanche 20 septembre, 10h30 Mémorial de la Shoah de Drancy Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Cette visite propose une plongée dans l’histoire complexe de la cité de la Muette. Conçue comme une cité‑jardin moderne destinée aux classes populaires, elle incarne les utopies urbaines du XXe siècle. Influencés par les idées des Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM), les architectes Eugène Beaudouin et Marcel Lods introduisent des innovations majeures en matière de construction. Mais le destin de cette cité bascule sous l’Occupation : pensée comme un lieu d’émancipation sociale, la cité devient un camp d’internement.

Cette visite retrace l’évolution de ce lieu et son destin tragique durant la Seconde Guerre mondiale.

Proposée en partenariat avec l’Association régionale des cités-jardins d’île-de-France et la mairie de Drancy.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy Drancy 93700 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 41 83 04 01 https://drancy.memorialdelashoah.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-a-deux-voix »}] 80 ans après le début de la déportation des juifs de France vers les camps d‘extermination nazis, le Mémorial de la Shoah a ouvert à Drancy un nouveau lieu d’histoire et d’éducation situé face à la Cité de la Muette. Réalisé à l’initiative et grâce au soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, ce centre a pour vocation de présenter l’histoire du camp de Drancy. Habitat collectif bâti dans les années 1930 mais jamais achevé, la Cité de la Muette devient en 1941 un camp d’internement, puis en 1942 le camp de regroupement des juifs de France en vue de leur déportation vers les camps d’extermination.

Entre mars 1942 et août 1944, environ 64 000 des 76 000 juifs déportés de France sont passés par Drancy. À nouveau habitée depuis 1948, la Cité de la Muette a vu se construire peu à peu la mémoire du camp de Drancy : pose de plaques commémoratives, érection d’un monument du souvenir, classement des bâtiments au titre des monuments historiques depuis 2001. Construit sur un terrain cédé gracieusement par la mairie de Drancy, ce mémorial offre une vue panoramique sur la Cité de la Muette. Il s’articule sur 5 niveaux : une salle de conférence au sous-sol, des espaces d’accueil au rez-de-chaussée et des salles pédagogiques.

Une exposition permanente à laquelle ont contribué le documentariste Patrick Rotman et la réalisatrice Delphine Gleize, retrace l’histoire et le fonctionnement du camp, ainsi que la vie quotidienne des internés. Complémentaire du Mémorial de la Shoah de Paris, le Mémorial de la Shoah à Drancy est un lieu de médiation entre le site de l’ancien camp et le public, un lieu d’histoire et de transmission. Il permet au public de mieux connaître l’histoire de la Cité de la Muette et notamment le rôle central du camp de Drancy dans l’exclusion des Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la mise en œuvre de la « Solution finale » par les nazis en France, avec la complicité du gouvernement de Vichy. En transports en commun

Métro Ligne 5 – arrêt Bobigny Pablo Picasso puis bus 251 arrêt « Place du 19 mars 1962 »

RER B Le Bourget, puis bus 143

Bus 143 arrêt Square de la Libération.

Bus 151, 251, 551 et 684 arrêt Place du 19 mars 1962

En voiture

Parking du marché : avenue Jean-Jaurès

Le parking est gratuit pendant 2h avec un disque de stationnement.

Etablissement accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Ouvert du dimanche au jeudi, de 10h à 18h.

Fermé vendredi et samedi.

Fermetures annuelles : le 11 novembre, le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet.

Fermetures certains jours de fêtes juives

Une fois par mois, une navette gratuite est organisée depuis Paris en fonction de la programmation.

Visite commentée

©Mémorial de la Shoah et Collection particulière AD93