Visite à deux voix – « Mythe ou réalité ? » Musée de Pont-Aven Pont-Aven dimanche 21 septembre 2025.

Visite à deux voix – « Mythe ou réalité ? » Dimanche 21 septembre, 10h30, 11h30 Musée de Pont-Aven Finistère

RV : niveau 2, à 10h30 et 11h30 – Gratuit, dans la limite des places disponibles et des conditions de sécurité – Tout public – Durée : 45 min

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:15:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:15:00

Visite à deux voix « Mythe ou réalité ? »

Avec Yann Le Bail et une médiatrice culturelle, partez à la découverte de l’exposition temporaire « Sorcières (1860-1920), savoirs, fantasmes, liberté ». Deux voix, deux histoires : saurez-vous démêler le vrai du faux et choisir votre camp ?

Musée de Pont-Aven Place Julia, 29930 Pont-Aven

Vivez une expérience artistique inoubliable au cœur de la cité des peintres !

Le Musée de Pont-Aven offre un parcours de visite inédit, vivant et enrichissant pour toute la famille. Quelques 200 oeuvres immergent les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre « École de Pont-Aven ». Des dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXème siècle.

