Visite à deux voix : Nuit, entre art et science Musée des Beaux-Arts de Chambéry Chambéry

Visite à deux voix : Nuit, entre art et science Samedi 20 septembre, 14h30 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie

nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

En écho à l’exposition Jour sur la nuit de la Galerie Eurêka, le Centre de culture scientifique de la Ville de Chambéry, le musée des Beaux-Arts vous invite à contempler la nuit à travers une sélection de tableaux de ses collections, agrémentée de quelques emprunts. Venez découvrir cet accrochage lors d’une visite commentée entre art et science, par deux médiatrices du musée des Beaux-Arts et de la Galerie Eurêka.

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d'une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l'histoire de l'art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

Didier Gourbin / musées de la Ville de Chambéry