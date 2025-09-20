Visite à deux voix, occitan/ français Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Saint-Jean-du-Gard

Visite à deux voix, occitan/ français Samedi 20 septembre, 11h00, 15h00 Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Un médiateur culturel du musée et un enseignant-intervenant d’occitan se rencontrent. De quoi parlent-ils? D’objets et de langue bien sûr. Accompagnez-les dans un parcours à travers les collections, à la recherche des mots et expressions qui les interprètent… et venez goûter à la musique du parler d’ici.

*IEO : Onstitut d’Etudes Occitanes

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

en partenariat avec l’IEO, Institut d’Études Occitanes. Découvrez un parcours à travers les collections, à la recherche des mots et expressions qui les interprètent…

Filature intérieure (c) Maison Rouge vde