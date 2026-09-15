Visite à deux voix « Restaurer les arènes ? » – Journées européennes du patrimoine Arènes de Nîmes – Rendez-vous devant l’office de tourisme Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Arènes de Nîmes - Rendez-vous devant l'office de tourisme · Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Visite à deux voix « Restaurer les arènes ? » – Journées européennes du patrimoine

Arènes de Nîmes – Rendez-vous devant l’office de tourisme 6 boulevard des arènes Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À deux voix, cette visite exceptionnelle proposée par le service Ville d’art et d’histoire vous invite à découvrir les traces du temps, les fragilités de l’amphithéâtre et les enjeux de sa préservation.

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Arènes de Nîmes – Rendez-vous devant l’office de tourisme 6 boulevard des arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 76 71 62

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English :

%C0 Through two perspectives, this exceptional tour offered by the City of Art and History department invites you to %E0 discover the traces of time, the vulnerabilities of the amphitheater, and the challenges of its preservation.

L’événement Visite à deux voix « Restaurer les arènes ? » – Journées européennes du patrimoine Nîmes a été mis à jour le 2026-09-09 par Ville de Nîmes