Visite à deux voix « Restaurer les arènes ? » – Journées européennes du patrimoine Arènes de Nîmes – Rendez-vous devant l’office de tourisme Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Arènes de Nîmes - Rendez-vous devant l'office de tourisme · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Visite à deux voix « Restaurer les arènes ? » – Journées européennes du patrimoine
Arènes de Nîmes – Rendez-vous devant l’office de tourisme 6 boulevard des arènes Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À deux voix, cette visite exceptionnelle proposée par le service Ville d’art et d’histoire vous invite à découvrir les traces du temps, les fragilités de l’amphithéâtre et les enjeux de sa préservation.
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Arènes de Nîmes – Rendez-vous devant l’office de tourisme 6 boulevard des arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 76 71 62
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English :
%C0 Through two perspectives, this exceptional tour offered by the City of Art and History department invites you to %E0 discover the traces of time, the vulnerabilities of the amphitheater, and the challenges of its preservation.
L’événement Visite à deux voix « Restaurer les arènes ? » – Journées européennes du patrimoine Nîmes a été mis à jour le 2026-09-09 par Ville de Nîmes
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