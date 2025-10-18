Visite à double voix avec l’association d’architecture Zerm Villa Cavrois Croix

Visite à double voix avec l'association d'architecture Zerm Samedi 18 octobre, 11h00 Villa Cavrois Nord

Gratuit – Inscription obligatoire

Une visite guidée inédite

Participez à une visite à double voix entre une médiatrice de la villa Cavrois & une professionnelle du bâti contemporain, Pauline Laufmöller-Marlier, membre de l’association d’architecture Zerm.

Suite à une ultime présentation du pavillon éphémère construit par Zerm à l’occasion des 10 ans d’ouverture de la villa Cavrois, parcourez les différents espaces intérieurs pour questionner les démarches de conception face à l’enjeu contemporain du réemploi des matériaux. Du réaménagement de la villa dans les années 1950 jusqu’au défi de sa formidable restauration, retracez pièce par pièce, les multiples vies de ce manifeste architectural.

Abordant l’évolution de la pratique architecturale, soucieuse de réhabiliter et de préserver les qualités de l’existant, les intervenantes croiseront leur regard sur les caractéristiques esthétiques et techniques de la villa Cavrois.

Une immersion inspirante pour découvrir les considérations actuelles de la profession d’architecte et vous révéler les secrets de restauration de ce monument emblématique !

https://www.villa-cavrois.fr/agenda/journees-nationales-de-l-architecture-2025

Villa Cavrois 60 avenue John Fitzgerald Kennedy, 59170 Croix, France Croix 59170 Nord Hauts-de-France 0328323610 http://www.villa-cavrois.fr [{« link »: « https://www.villa-cavrois.fr/agenda/journees-nationales-de-l-architecture-2025 »}] Cette villa a été construite de 1931 à 1932 par l’architecte Robert Mallet-Stevens pour Paul Cavrois, industriel de Roubaix. Édifiée en béton armé à remplissage de brique pleine et avec un parement de briques jaunes, la villa est un modèle de confort moderne : téléphone et haut-parleurs TSF encastrés dans chaque pièce, éclairage étudié par l’ingénieur André Salomon, cache-radiateurs en aluminium (aujourd’hui disparus) , réalisés par Jean Prouvé, etc.

Le décor intérieur et le mobilier ont entièrement été conçus par l’architecte.

À la demande de la famille, la villa a été considérablement transformée à partir de 1947 par l’architecte Pierre Barbe. En voiture : – Depuis Paris, suivre A1, N227 à Villeneuve-d’Ascq puis M64 – Depuis Bruxelles, suivre E17 puis E40 En transports en commun : – Tramway R, arrêt Villa Cavrois puis 15 min à pied – Métro Ligne 2, arrêt Croix Centre puis 25 min à pied

© Simon Gosselin / CMN