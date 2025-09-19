Visite à double voix du phare de Cordouan Phare de Cordouan Le Verdon-sur-Mer

Visite à double voix du phare de Cordouan Vendredi 19 septembre, 07h30 Phare de Cordouan Gironde

Réservations auprès des compagnies de transport : Vedettes la Bohème au départ du Verdon-sur-Mer (40€) / Croisières la Sirène au départ de Royan (44€).

Début : 2025-09-19T07:30:00 – 2025-09-19T14:00:00

Fin : 2025-09-19T07:30:00 – 2025-09-19T14:00:00

Le phare de Cordouan se révèlera aux visiteurs grâce à une visite à double voix : avec les gardiens bien sûr, qui évoqueront l’histoire du monument et leur vie quotidienne dans ce lieu insolite, mais également avec Séverine Laborie, conservatrice des monuments historiques à la DRAC Nouvelle-Aquitaine, qui présentera les caractéristiques architecturales de Cordouan et les grands travaux de restauration qui ont redonné au phare toute sa superbe.

L’entrée du monument est gratuite samedi 20 et dimanche 21 septembre, la traversée en revanche reste payante.

Réservation indispensable auprès des compagnies de transport.

Phare de Cordouan Phare de Cordouan, 33123 Le Verdon-sur-Mer, France Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557422876 [{« type »: « link », « value »: « https://www.phare-de-cordouan.fr/preparer-visite/horaires-reservation/ »}] Au XVe siècle, seuls deux phares existaient de la Loire à la Gironde : Cordouan et La Rochelle. Le phare de Cordouan est le plus ancien. La tradition rapporte que Louis le Débonnaire éleva une tour sur ce rocher. En 1092, des moines y allumaient un fanal. La tour primitive paraît avoir été construite au temps de la domination anglaise par le Prince Noir. Elle datait au plus tôt de 1355. De forme polygonale, elle était terminée par une plateforme sur laquelle était allumé un feu de bois. La reconstruction est décidée sous Henri III, sous l’autorité de l’architecte Louis de Foix. Commencés en 1584, les travaux s’achevèrent en 1611. Un important soubassement est construit de 1606 à 1611 dans lequel sont installés les logements des gardiens et les dépendances. Un portique à colonnes doriques, entouré des figures de la Victoire et de Mars donne accès à un vestibule, point de départ d’un escalier à vis contenu dans une tourelle ronde. Le premier étage est occupé par une pièce carrée dite « appartement du roi », décorée d’un ordre corinthien et qui ouvre sur une galerie extérieure. Le second étage renferme une chapelle de plan circulaire, ornée de pilastres à chapiteaux corinthiens et coiffée d’une coupole. Trois étages sont ajoutés au XVIIIe siècle. En 1727, installation d’une lanterne en fer qui contenait un réchaud à charbon de terre. En 1782, premier feu à réverbères paraboliques. En 1823, premier appareil lenticulaire de Fresnel à système tournant. En 1948, électrification du site.

© Dominique Abit-Smiddest