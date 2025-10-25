Visite « à la bougie » La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire Cognac

Plongez dans l’ambiance intime et mystérieuse d’une visite « à la bougie » de la maison du négociant, pour une expérience sensorielle et authentique au cœur de la tradition du cognac.

La Maison du négociant – Musée d'Art et d'Histoire 48 Boulevard Denfert Rochereau, 16100 Cognac, France Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 33545320725 https://les-distillateurs-culturels.fr Arts et traditions populaires du pays cognaçais.

Écoles flamande et hollandaise XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

Objets d’arts décoratifs de style Art Nouveau.

Peintres régionaux.

Collections archéologiques issues des gisements préhistoriques de la région.

