Visite à la carte : un regard sur l’architecture Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt

Visite à la carte : un regard sur l’architecture Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt samedi 20 septembre 2025.

Visite à la carte : un regard sur l’architecture 20 et 21 septembre Musée départemental Albert-Kahn Hauts-de-Seine

départ toutes les 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Tout au long de l’après-midi, retrouvez les médiatrices du musée départemental Albert-Kahn pour des moments d’échanges autour de l’architecture !

Laissez le hasard vous guider : tirez une image parmi celles proposées par les médiatrices et déclenchez une visite.

Musée départemental Albert-Kahn 2 rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 33155192800 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr Le jardin fut aménagé par Albert Kahn autour de sa propriété au fur et à mesure des acquisitions de terrains qu’il fît entre 1895 et 1908. Des paysagistes et des jardiniers de grande qualité ainsi que des pépiniéristes de renom furent invités à participer à cette création remarquable dans sa conception et son dessin mais également dans sa mise en œuvre et son entretien. Véritable parc à scènes, ce jardin constitue un microcosme végétal évoquant les sites représentatifs des diverses cultures du monde, reflet de la personnalité et de la pensée humaniste et philanthropique d’Albert Kahn. Métro : ligne 10 : station « Boulogne – Pont de Saint-Cloud » Tram : Val de Seine T2 : station « parc de Saint-Cloud » puis traverser la Seine Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 : arrêt « rond-point Rhin-et-Danube » Vélib : station au 15 rond-point Rhin et Danube NB : pas de parking à proximité, privilégier les transports en commun

Visite commentée architecturale

façade du musée par l’architecte Kengo Kuma © CD92/J.Brechler